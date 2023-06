Manisa'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Manisa'nın nüfus itibariyle en büyük ilçesi olan merkez ilçelerinden Yunusemre'de kurban satış noktası bulunmazken, Yunusemreli vatandaşlar kurbanlıklarını Şehzadeler ilçesinde kurulan Şehzadeler Canlı Hayvan Borsası veya özel çiftliklerden edinebilecek.



Manisa Valiliği il genelinde 17 ilçede toplam 16 noktada kurbanlık hayvan satışının yapılacağını açıkladı. Nüfus itibariyle Manisa'nın en büyük ilçesi olan merkez ilçelerinden Yunusemre'de kurban satış noktası bulunmazken, Yunusemreli vatandaşlar kurbanlıklarını Şehzadeler ilçesinde kurulan Şehzadeler Canlı Hayvan Borsası veya özel çiftliklerden edinebilecek.



Satış yerleri İlçeler ve hayvan satışlarının yapılacağı yerler şöyle:



“Ahmetli: Ülker Petrol yanı, Akhisar: Akhisar Hayvan Pazarı. Alaşehir: Kapalı Köylü Pazarı, Demirci: Demirci Belediyesi Hayvan Pazarı, Gölmarmara: Eski Mezbahane, Gördes: Gördes Belediyesi Hayvan Satış Yeri, Kırkağaç: Hayvan Pazarı, Köprübaşı: Eski Çilek Alım Yeri, Kula: Yeni Malpazarı, Salihli: Salihli Belediyesi Hayvan Pazarı, Sarıgöl: Hayvan Pazarı, Saruhanlı: İstasyon Mahallesi, Selendi: Belediye Satış Yeri, Soma: Yırca Mahallesi Yolu Üzeri, Şehzadeler: Şehzadeler Canlı Hayvan Borsası, Turgutlu: Koşukırı Kurban Satış Yeri.”



Kesim yerleri Yapılan açıklamada ayrıca il genelinde belirlenen 34 kurban kesim noktası da şöyle açıklandı:



"Akhisar: Asaf Bey Et Kombinası, Akhisar Çarşamba Pazarı, Akhisar Cuma Pazarı, Akhisar Pazar Pazarı.



Demirci: Demirci Belediyesi Mezbahanesi.



Gördes: Büyükşehir Belediye Mezbahası. Kırkağaç: Hayvan Pazarı.



Köprübaşı: Kapalı Pazar Yeri. Kula: Mezbahane. Salihli: Büyükşehir Belediyesi Salihli Mezbahası, Çarşamba Pazarı, Pazar Pazarı, Cumartesi Pazarı, Eskicami Mahallesi.



Sarıgöl: Belediye Mezbahası, Hayvan Pazarı. Selendi: Belediye Kesim Yeri.



Soma: Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Koordinasyon İşleri Müdürlüğü Belediye Mezbahanesi.



Şehzadeler: Canlı Hayvan Borsası Yanı Et Entegre Tesisler. Cumartesi Pazar Yeri, Cumartesi Pazar Yeri 2. Bölüm. Nurlupınar Mahallesi Pazar Yeri, Perşembe Pazar Yeri.



Turgutlu: Pazartesi Kapalı Pazar Yeri, Selvilitepe Kapalı Pazar Yeri, Cumartesi Kapalı Pazar Yeri, Ergenekon Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Turgutlu Belediye Kesim Yeri, Kasaba Et Mezbahası.



Yunusemre: Karaköy Kapalı Pazarı, Horozköy Yeni Kapalı Pazar Yeri, Laleli Kapalı Pazar Yeri, Muradiye Kapalı Pazar Yeri, Muradiye Kapalı Pazar Yeri, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Bahçesi.”