Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 21:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Turgutlu'da jandarma ekipleri traktör sürücülerine eğitim verdi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri, traktör kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülere trafik eğitimi verdi.
Urganlı Mahallesinde oluşturulan muayene ve eğitim alanında 64 traktör sürücüsüne Turgutlu İlçe Jandarma Trafik Timi tarafından bilgilendirme yapıldı.
Ayrıca, muayeneden geçirilen traktörlerin römorklarına reflektör takıldı.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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