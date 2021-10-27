Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 21:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı Suriyeli zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten Suriye uyruklu E.E'nin Niğde'de olduğunu tespit etti.
Bor ilçesindeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Niğde DEAŞ Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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