Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesindeki bir limon bahçesinde ve Yüreğir ilçesindeki bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Adreslerde yapılan aramada, 3 kilogram 350 gram esrar, 110 kök Hint keneviri bitkisi ve 50 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler İ.G.G. ve H.O. ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.