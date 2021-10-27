Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 21:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda iki zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da 3 kilogram 350 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesindeki bir limon bahçesinde ve Yüreğir ilçesindeki bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Adreslerde yapılan aramada, 3 kilogram 350 gram esrar, 110 kök Hint keneviri bitkisi ve 50 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.
Ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler İ.G.G. ve H.O. ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Adana Uyuşturucu Narkotik
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