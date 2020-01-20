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Tünelin duvarına çarpan aracın sürücüsü yaralandı20 Ocak 2020 Pazartesi 10:16 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 10:17
Pozantı ilçesinde, tünelin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, Fikriye Namuk'un idaresindeki 35 KD 2328 plakalı otomobil, Adana-Ankara yolunun Pozantı ilçesi Kırkgeçit 7. Tüneli içerisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.
Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada kaza nedeniyle kapanan yol, aracın çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA