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Elazığ'da 4 yıl önce teröristlerin saldırısı sonucu raydan çıkan vagonlar kaldırıldı20 Ocak 2020 Pazartesi 10:06 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 10:07
Elazığ'ın Palu ilçesinde 2016 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu raydan çıkan vagonlar kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, 30 Temmuz 2016'da Burgudere köyü Masala mevkisinde yük treninin geçişi sırasında teröristlerin el yapımı patlayıcı infilak ettirmesi sonucu raydan çıkan 5 vagonun kaldırılması için TCDD ile temasa geçti.
Yapılan çalışmanın sonucunda jandarma gözetiminde, raydan çıkan vagonlar vinçle bulundukları yerden kaldırıldı.
Olay
Elazığ-Tatvan seferini yapan 53014 sefer sayılı yük treninin 30 Temmuz 2016 günü Burgudere köyü Masala mevkisinden geçişi sırasında teröristlerce düzenlenen saldırıda yük treninin 5 vagonu raydan çıkmıştı.
Kaynak: AA