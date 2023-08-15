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Güncel
AA 15.08.2023 09:56

Tuncelili Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 85 yaşındaki Tuncelili Kore gazisi Yusuf Tuncel, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tuncelili Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
[Fotograf: AA]

Bazı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden 8 çocuk babası Tuncel için hastane önünde tören yapıldı.

Törenin ardından Tuncel'in cenazesi, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki Kırklar Cemevi'ne götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Tuncel'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, aile mezarlığında defnedildi.

Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, gazinin ailesine Türk bayrağı verdi.

Törene, Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Ergün Cebeci, 51. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Kıdemli Albay Nurettin Akgül, kamu kurum yöneticileri, askeri erkan, gazinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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