Kampanyada ilk bağışı, Vali Mehmet Ali Özkan yaptı. Adalet Bakanlığınca ‘Kitap İyileştirir’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Tunceli Adliyesi'nde kurulan standın açılışı gerçekleştirildi.



Açılışa Vali Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halim Arıstak, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ergün Cebe, savcı, hakim, adliye memurları ve kurum amirleri katıldı.



Açılışta konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, infazın temel amacı doğrultusunda ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları için kütüphaneler oluşturulduğunu ifade ederek, “Bu tür anlamlı kampanyalara destek sunmak bizlerin görevi. Bizde kitaplarımızla geldik ve bağışımızı yaptık. Tüm arkadaşlardan da bağış yapmasını diliyoruz. Başsavcımıza da teşekkür ederiz” dedi. Vali Özkan’ın konuşmasından sonra katılımcılar da kitap bağışında bulundu.