Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 16 şüpheli tutuklandı
[arşiv haber, AA]
Malatya'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımı ile mücadele kapsamında son bir haftada yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile 23 bin 240 lira ele geçirdi.
Çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Malatya Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Cezaevleri için kitap bağış kampanyası başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz