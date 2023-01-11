Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımı ile mücadele kapsamında son bir haftada yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile 23 bin 240 lira ele geçirdi.

Çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.