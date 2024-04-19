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Güncel
AA 19.04.2024 10:07

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 8 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Hozat ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 8 sığınak imha edildi.

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 8 sığınak imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Atnalı, Kurudere Mahallesi, Kurt Tepeleri, Beşik Tepe, Meteris Tepe ve Tahar Çayı bölgelerinde terör örgütlerine yönelik "Şehit Savcı Murat Uzun Operasyonu" düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, dağlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 8 sığınak tespit etti.

Mağaralardaki aramalarda, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 9 pil bloğu, 5 büyük tüp, 2 küçük tüp, 2 akü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, delil niteliğindeki malzemelere el koyup sığınakları kullanılamaz hale getirdi.

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