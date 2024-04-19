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Güncel
AA 19.04.2024 09:40

Yozgat'ta deprem nedeniyle bazı evler zarar gördü

Tokat'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyünde bazı evlerde hasar oluştu.

Yozgat'ta deprem nedeniyle bazı evler zarar gördü
[Fotograf: AA]

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki sarsıntı, Yozgat'ta da hissedildi.

Özellikle Kadışehri ilçesinde ve köylerinde hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

İlçeye bağlı Yelten köyünde 2 katlı bir evde büyük hasar oluştu, bazı evlerin duvarları zarar gördü.

Köy sakinlerinden Mehmet Yılmaz, çatıdaki güneş enerjisi deposunun depremin etkisiyle yere düştüğünü söyledi.

Yozgat'ta deprem nedeniyle bazı evler zarar gördü

Depremin şiddetli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Deprem kasırga gibi geldi, balkondaydım, yola indim. Ahırımın duvarları yıkıldı, çatladı, hayvanları dışarı çıkarttık. Evin duvarları çatladı" dedi.

"Yer sanki kalktı kalktı indi"

Depreme yemek yaparken yakalandığını anlatan Sati Karakurt, "Yer sanki kalktı kalktı indi. Çok korktum, baba hadi kaçın diye bağırdım, panikle evi terk ettim" diye konuştu.

Vatandaşlardan İhsan Karakurt da deprem olur olmaz hemen dışarı çıktılarını, deprem nedeniyle evlerinin zarar gördüğünü söyledi.

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Deprem Yozgat
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