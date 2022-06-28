Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli’de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 44 ACM 292 plakalı otomobil, Ulukale köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile birlikte aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Tunceli Trafik Kazası
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