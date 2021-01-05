Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de nesli tehlike altındaki 8 yaban keçisi telef oldu
[Fotoğraf:AA]
Yaban keçilerinin telef nedeninin tespiti için alınan numuneler, Elazığ'daki Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarına gönderildi.
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, avlanması yasak olan ve koruma altında bulunan 8 yaban keçisi telef olmuş halde bulundu.
Çanakçı köyünde 8 yaban keçisini ölü bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğüne bildirdi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden uzman bir veteriner ile köye giden DKMP ekipleri, yaban keçilerinden numuneler aldı.
Yaban keçilerinin telef nedeninin tespiti için numuneler, Elazığ'daki Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarına gönderildi.
Sıradaki Haber
Erzurum'da tarihi yapılarla bütünleşen ay güzelliği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz