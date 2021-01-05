Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da tarihi yapılarla bütünleşen ay güzelliği
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki tarihi medrese, kümbet ve camilerin üzerindeki alemler ile gökyüzünde beliren ay, güzel görüntü oluşturdu.
Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki tarihi medrese, kümbet ve camilerin üzerindeki alemler ile gökyüzünde beliren ay, güzel görüntü oluşturdu.
[Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki tarihi medrese]
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