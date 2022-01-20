Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 06:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de kara saplanan yolcu otobüsü kurtarıldı
[Fotoğraf:AA]
Tunceli'de kayarak kara saplanan yolcu otobüsü ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.
Elazığ istikametinden Tunceli yönüne gelen bir yolcu otobüsü, Burmageçit köyü mevkisinde kayarak refüjdeki kara saplandı.
Yolcuların kısa sürede araçtan tahliye edilmesinin ardından bölgeye 112 Acil Servis, AFAD, jandarma, Karayolları ve Munzur Arama Kurtarma (MUDAK) ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, kara saplanan yolcu otobüsü Karayolları 86. Şube Şefliği ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Etiketler: Tunceli
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