Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 06:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Erzincan’da kar tatili 1 gün daha uzatıldı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan’da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime verilen tatil 1 gün daha uzatıldı.
Erzincan’da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime verilen tatil 1 gün daha uzatıldı.
Konuya ilişkin Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak Perşembe günü 1 gün daha ara verilmiştir.
Üniversitemiz eğitime devam edecektir.
Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır.” denildi.
Etiketler: Erzincan Yüz Yüze Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı Kar Yağışı
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