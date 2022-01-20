Erzincan’da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime verilen tatil 1 gün daha uzatıldı.

Konuya ilişkin Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak Perşembe günü 1 gün daha ara verilmiştir.

Üniversitemiz eğitime devam edecektir.

Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır.” denildi.