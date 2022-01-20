Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 06:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullar tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personellerin de izinli sayılacağı belirtildi.
Öte yandan İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma kapanan 374 köy yolunda karla mücadele çalışması sürüyor.
Etiketler: Ağrı Kar Yağışı Yüz Yüze Eğitim
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