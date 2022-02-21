Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de hastasını taciz ettiği öne sürülen doktor tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'nin Pertek ilçesinde kadın hastasına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu doktor tutuklandı.
İlçede aile hekimi olarak görev yapan Pakistan uyruklu doktor İ.H, kadın hastasının "cinsel istismara uğradığı" iddiasıyla şikayette bulunması üzerine polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.H. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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