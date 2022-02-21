Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da dağ keçileri ile kurtların yiyecek arayışı fotokapana yansıdı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da kırsal alanlarda kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor.
Kaçak avcılığa karşı da mücadele eden ekipler, zorlu kış şartlarında aç kalan hayvanlar için aralıklarla doğaya yem bırakıyor.
Ekipler, bu çalışmalar kapsamında yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapan yerleştiriyor.
Dağ keçileri ve kurtların doğal ortamdaki yiyecek arayışları ise fotokapanlarca görüntülendi.
İncelenen ve arşivlenen bu görüntüler, koruma, kontrol çalışmalarına destek oluyor.
Etiketler: Erzincan Doğal Yaşam
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