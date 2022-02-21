Amasya'da kendisini polis olarak tanıtıp, yaşlı bir kadının 100 bin lira tutarında altın ve dövizini dolandırarak kaçan Ş.Ş.'nin (20) Sorgun'a geldiğinin tespit edilmesi üzerine Amasya ve Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Ş.Ş.para ve altınlarla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.