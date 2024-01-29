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Güncel
AA 29.01.2024 12:03

Tunceli'de 1600 jandarma ve polise arama kurtarma eğitimi

Tunceli'de jandarma ve polis, afetlerde hayat kurtarmak için eğitim alıyor.

Tunceli'de 1600 jandarma ve polise arama kurtarma eğitimi

Kent genelinde olası afet ve acil durumlara müdahale için İçişleri Bakanlığı'nın himayesinde, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatı doğrultusunda çalışmalar yapılıyor.

Deprem kuşağında yer alan şehirde, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığında görevli 1600 personele afetlerle ilgili eğitim verilmeye başlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda jandarma ve polisler, haftanın belirli günlerinde Munzur Mahallesi'nde iş makineleri desteğiyle oluşturulan enkaz sahasına geliyor.

Gruplar halinde eğitimlere katılan güvenlik güçleri, Polis Arama Kurtarma (PAK) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) bünyesinde çalışan uzman kişilerden dersler alıyor.

Öğrendiklerini daha sonra tatbikatlarla pratiğe döken güvenlik güçleri, enkazda arama yöntemleri, arama kurtarmada kullanılan malzemeler, hasta ve yaralı taşıma teknikleri ile enkazdan yaralı çıkarma gibi konularda uzmanlaşıyor.

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Tunceli İçişleri Bakanlığı
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