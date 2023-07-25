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Güncel
İHA 25.07.2023 22:53

Tunceli sarımsağını toplayanlara 244 bin lira ceza kesilecek

Endemik bir tür olan Tunceli sarımsağını toplayan ya da satanları, Çevre Kanunu gereği ağır idari ve adli cezaların beklediği belirtildi. Sarımsağı toplamanın cezası 244 bin 315 lira.

Tunceli sarımsağını toplayanlara 244 bin lira ceza kesilecek

Yetkililer, Munzur dağları başta olmak üzere Ovacık, Pülümür, Hozat ve Pertek’te doğada kendiliğinden yetişen Tunceli sarımsağını toplayan ya da satanlara ağır idari ve adli cezalar kesileceği uyarısında bulundu. 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. maddesi “f” bendine atıfta bulunan yetkililer, ilgili maddenin biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunmasının esas olduğunu, mevzuata aykırı biçimde ticarete konu edilmelerini yasakladığına vurgu yaptı.

Tohumları, ağustos ayında olgunlaşan sarımsağın, özellikle çiçeklenme döneminde sökülmesinin neslini tehlikeye düşürdüğünü kaydeden yetkililer, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabında yer alan Tunceli sarımsağının tek dişli yapısı, aroması ve kokusu ile nadir bulunan endemik türler arasında bulunduğunu ifade ediyor. Sarımsağı toplayanlara Çevre Kanunun ilgili maddesi gereği 244 bin 315 lira idari para cezası kesiliyor. 

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