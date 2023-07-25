Antalya'da jandarmadan ormanlık alanlara girenlere uyarı

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı ilçesi Doyran Göleti ve Saklıkent bölgesinde çevre, doğa ve hayvanları korumak amacıyla icra edilen faaliyetler esnasında, sıcaktan bunalıp piknik ve dinlenme amacıyla bölgeye giriş yapan vatandaşlara bilgilendirme yaptı.



Vatandaşlara, ormanlık alanlarda ve yakınlarında ateş yakmanın yasak olduğu, ateş yakan şahıslarla karşılaşmaları durumunda 112 Acil Yardım Çağrı Merrkezi'ni aramaları bildirildi.