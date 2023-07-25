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Güncel
İHA 25.07.2023 22:17

Malatya’da kayısı hasadı sürüyor

Avrupa Birliği Coğrafi İşaret belgeli Malatya kayısısında hasat sürüyor.

Malatya’da kayısı hasadı sürüyor

Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacından 9 milyonuna yakınının yetiştiği, kuru kayısı ihracatının yüzde 85’inin karşılandığı, birçok ailenin geçim kaynağı olan Malatya kayısısında hasat sürüyor.

Doğanşehir Söğüt Mahallesi’nde çiftçilik yapan İsmail Öksüz, monilya hastalığı ve zirai don nedeniyle bekledikleri oranda verim alamamış olmalarına rağmen hasattan memnun olduklarını söyledi. Kent genelinde devam eden hasat sürecinin Ağustos ayı sonuna kadar sürmesi beklenirken, 100 bin ton ihracat hedefleniyor. 

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