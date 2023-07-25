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Güncel
İHA 25.07.2023 21:47

Arsa kavgasında oğlunu silahla vurarak yaraladı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir kişi, arsa meselesi yüzünden tartıştığı oğlunu silahla vurarak yaraladı.

Arsa kavgasında oğlunu silahla vurarak yaraladı

Çukurköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda baba Y.Y. ile oğlu M.Y. arasında arsa meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Yerini kavgaya bırakan tartışmada baba yanında bulundurduğu silah ile oğluna ateş etti. M.Y. kanlar içinde yere yığılırken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Hususa ilişkin inceleme başlatan jandarma ekipleri oğlunu yaralayan babayı gözaltına aldı. 

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