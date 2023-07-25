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Güncel
İHA 25.07.2023 21:12

Aksaray’da 1 haftada yakalanan 32 kişiden 12’si tutuklandı

Aksaray’da suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan uygulama ve operasyonel çalışmalarda 32 aranan şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray’da 1 haftada yakalanan 32 kişiden 12’si tutuklandı

Suç ve suçlularla mücadele, halkın huzur ve güveninin sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1 hafta içerisinde yaptığı uygulama ve operasyonel çalışmalarda 3 bin 301 şahsı Genel Bilgi Taraması'ndan geçirdi.

Şahıslardan 32’sinin aranması olan şahıslar olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan uygulamalarda ise 325 araç kontrol edilirken, 2 adet şasesi kazınmış motosiklet, 3 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet fişek, 3 adet kurusıkı tabanca, 39 adet fişek, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 49 adet fişek; 10 ayrı şahıstan çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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