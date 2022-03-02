Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için başvuru süresi uzatıldı
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için başvuru süresinin 7 Mart'a uzatılmasına karar verildi.
Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) internet sitesinden yapılan duyuruda, süre uzatımına ilişkin bilgi paylaşıldı.
Buna göre, daha önce 4 Mart olarak belirlenen söz konusu ödül programına başvuru için son gün 7 Mart olarak revize edildi.
Etiketler: Teknofest
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