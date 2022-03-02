Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde alınan bilgiye göre, devlet sahil yolu Gölevi Mahallesi mevkisinde, B.B. yönetimindeki MZ D 5552 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Yücel Sarı'nın kullandığı motosiklete yandan çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Ordu
Son Haberler
- 10:51
- 10:42
- 10:42
- 10:36
- 10:28
Sıradaki Haber
Diyarbakır’a 200 dönümlük yeni sosyal alan
Yükleniyor lütfen bekleyiniz