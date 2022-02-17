Zonguldak Genel Maden İşçiler Sendika (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil, madenlerdeki koronavirüs vaka sayıları ve aşılama oranları hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda görev yapan 41 maden işçisinin koronovirüs testinin pozitif çıktığını ve karantina altına alındıklarını belirtti.

Başkan Yeşil, aşılama oranın ise yüzde 95’lere kadar yükseldiğini söyledi.

Yeşil, " Arkadaşlarımızın tamamının sağlık durumu iyi, bizler de takip ediyoruz. Türkiye’de son zamanlarda takip ettiğimiz gibi vaka sayıları pik yaptı. Vaka sayıları çok yükseldi. Ama geçtiğimiz aylara göre Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda sayılar çok şükür düşük" ifadelerini kullandı.

"Aynı kafeslerle yer altına iniyoruz"

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, işçilerin aynı kafeslerle yer altına indikleri için koronavirüse yakalanma oranın yüksek olduğunu söyleyerek, “Yani şunu söyleyeyim biz pandeminin en zor zamanlarını gördük. Bizim işimizin gereği biz kafeslerle yerin altına giriyoruz. Yer yüzündeki arkadaşlarımızla aynı iş yerlerinde aynı kafeslere girip çıkıyorlar. Kafeslerle inmemiz sebebiyle bizim yakalanma oranımız daha yüksek. Ama bizim aldığımız arkadaşlarımızın aldığı önlemlerle bu rahatsızlığı, pandemi sürecini çok şükür ki sıkıntısız bir şekilde geçirdik” diye konuştu.