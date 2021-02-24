TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Galeri 2"nin ilk konuğu Türkiye'nin önde gelen ressam ve heykeltıraşı Süleyman Saim Tekcan oldu.

Kanalın Ayazağa yerleşkesindeki "Galeri 2"nin açılış törenine, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Alcan, TRT 2 Kanal Koordinatörü Selman Yılmaz, kanal çalışanları ve sanatçı Süleyman Saim Tekcan katıldı.

Tekcan'ın "Atnağme" sergisinde sanatçının gravür ve yağlı boya eserlerinin yanı sıra bronz heykelleri de yer alıyor. Sanatçının yapıtları doğa, Anadolu uygarlıkları ve Osmanlı sanatından da izler taşıyor.

"Sergi üzerinden izleyicilere ressamları anlatıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT 2'nin yeniden yayın hayatına geçmesinin ikinci yıl dönümünde sanatseverlerin haberlerini ekrana yansıtmak ve izleyicilerle buluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda özellikle çalışanların da bulunduğu bir ortamda açtığı sergiyle bu sefer daha çok çalışanlarla buluştuğunu anlattı.

Bu sergi üzerinden de izleyicilere ressamları anlattıklarını belirten Eren, şunları kaydetti:

"Galeri 2'de iki ayda bir Türkiye'nin önde gelen sanatçılarımızın eserlerini sergileyeceğiz. İlk sergimiz de Süleyman Saim Tekcan'ın eserleriyle başladı. Süleyman Saim Tekcan, 60 yıllık sanat hayatı boyunca birbirinden müthiş eserleri Türkiye'ye kazandırdı. Ben bu sebeple kendisinin eserlerini TRT 2 bünyesinde sergilemekten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim."

Galeri 2'nin ilk konuğu olan sanatçı Süleyman Saim Tekcan ise sergi salonunun kendi eserleriyle açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Özellikle sanata çok değer veren bu kanalımızın içerisinde böyle bir serginin benimle açılmış olması da beni ayrıca gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Galeri 2, iki ayda bir dönüşümlü olarak farklı sanatçı ve yeni sergilere ev sahipliği yapacak.