Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da bir kıraathanede çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir kıraathanede çıkan yangın hasara neden oldu.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Ulus Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 1. katındaki kıraathanede dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü.
Yangında, kıraathanede hasar meydana geldi.
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