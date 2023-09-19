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Güncel
AA 19.09.2023 15:59

Trakya'dan 12 kişilik sağlık ekibi selden etkilenen Libya'ya gönderildi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan 12 kişilik sağlık ekibi ve tıbbi malzeme sel felaketinden etkilenen Libya'ya gönderildi.

Trakya'dan 12 kişilik sağlık ekibi selden etkilenen Libya'ya gönderildi

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Derne şehrine ulaşan 12 kişilik ekipte, Kırklareli'nden 5 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Edirne'den 1 pratisyen hekim, 2 acil tıp teknikeri ve radyoloji teknikerinin yanı sıra 4 çeker medikal müdahale aracı ve tıbbi malzeme ile Tekirdağ'dan 3 sağlık personeli yer alıyor.

Ekip sahra hastane çadırlarının kurulumu ile bölgede yürütülecek olan sağlık hizmetlerine destek vermek ve arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere aktif çalışmalara başladı.

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