Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trakya'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
[Fotoğraf: AA (arşiv) ]
Trakya illerinde hava sıcaklığı yüksek kesimlerde yer yer sıfırın altında 13 dereceye kadar düştü.
Trakya'da soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Gece sıcaklığın sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü Edirne'de ayaz etkili oluyor.
Ayaz nedeniyle kentteki süs havuzları buz tuttu, iş yerleri ve tarihi çarşıların çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Tekirdağ ve Kırklareli
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki Ganos Dağı ile Kırklareli'nin Mahyatepe mevkisinde hava sıcaklıkları gece zaman zaman sıfırın altında 13 dereceye kadar düştü.
Tekirdağ ve Kırklareli'nde gündüz sıcaklıkları da sıfırın altında seyretmeye devam ediyor.
Buzlanma nedeniyle karayolları ve belediye ekipleri tuzlama çalışması yapıyor.
Etiketler: Kar Yağışı Hava Durumu
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