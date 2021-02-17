Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 342 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden 342 kişiye para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 289 kişi ile sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarına uymayan 53 kişiye para cezası uygulandı.
Denetlenen 299 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.
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