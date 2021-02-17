2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu. 2021 yılının ilk yarısında bedelli askerlik tutarı 39.788,64 lira. Yükümlülerin 30 Haziran 2021 saat 18:00’e kadar bu tutarı ödemeleri gerekiyor.

İkinci 6 ayın bedeli daha sonra açıklanacak

1 Temmuz-31 Aralık 2021 arasında ödenecek bedel ayrıca duyurulacak.

Bedelli askerlik ücretleri nasıl ödenir?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.

e-Devlet'ten öğrenilebilecek

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile

temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi) ve askerlik şubelerinden duyuruldu.

Başvuru sayısı fazla olursa kura ile belirlenecek

Başvuru sayısının Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması

halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecek.

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklarda aranan şartlar

Yoklama yaptırmayanların öncelikle “Askerliğe Elverişlidir” sağlık kararı almış olması gerekiyor.

Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.

2002 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek.

2021 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecek.

Dövizle askerlik

2021 yılında müracaat edecek yükümlülerin; uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerimize müracaat ederek hak sahibi olduklarının tespit edilmesi ve belirtilen dövizi ödemeleri gerekiyor.

30 Haziran 2021’e kadar başvuruda bulunacakların ödeyeceği döviz miktarı

4.402,27 euro veya karşılığı yabancı ülke parası olarak belirlendi.

Yükümlülerin 1 Temmuz-31 Aralık 2021 arasında ödeyecekleri döviz miktarı ayrıca duyurulacak.