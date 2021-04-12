Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile beraberindeki Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.

Fırın ve pastanelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de bakan ekipler, iş yerlerinin hijyen ve salgın koşullarına uygun çalışıp çalışmadığını denetledi.

Aksoy, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının "tarladan sofraya" sloganıyla gıda denetimleri yaptıklarını belirtti.

Ramazan ayı öncesi denetimleri arttırdıklarını ifade eden Aksoy, işletmeleri üretim alanlarından satış alanlarına kadar kontrol ettiklerini söyledi.

Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağladıklarını aktaran Aksoy, "İnşallah ramazan ayından önce bütün denetimleri bitireceğiz. Kasaplar, fırınlar ile üretim ile ilgilisi olan bütün işletmeleri denetliyoruz. Temizlik, gıda güvenliği ile kaliteli sağlam gıda denetimleri yapıyoruz."

Edirne ve Tekirdağ'da da ekiplerce denetimler sürdürülüyor.