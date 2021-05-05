İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası kapsamında Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümünde ve kent merkezinde yaptıkları uygulamalarda, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan ve görevli olan araç sürücüleri ile beraberindeki yolcuları trafik kurallarını hatırlattı.

Trafik Haftası kapsamında hazırlanan broşür ve afişlerin de sürücülere dağıtıldığı uygulamalarda, insan kaynaklı oluşan kazaların önlenmesi ve kamuoyunun bilinçlenmesi amacıyla vatandaşlara bilgi verildi.

Ekipler, araç sürücülerine çeşitli konularda uyarılar yaptı.

Öte yandan, kontrol ve denetim noktalarında durdurulan araçların sürücü ve yolcularına Kovid-19 tedbirleri hatırlatılarak, vatandaşlardan maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaları istendi.