Manisa'nın Salihli ilçesi Kudret Demir Ortaokulu anasınıfında ücretli öğretmen olarak görev yapan evli ve 3 çocuk annesi Melek Madan, kırtasiye masraflarını karşılayamayan öğrencilerinin ailelerini ziyaret edip durumları hakkında bilgi alıyor.

Ardından da vinç operatörü eşiyle birlikte 7 aileye düzenli olarak erzak yardımı yapıyor.

Madan'ın 2 yıllık ücretli öğretmenliğinin sona ermesi üzerine bu yardımları yapmaya bütçesi yetmedi. Bunun üzerine "Salihli'nin meleği" isimli bir sosyal medya hesabı açtı.

Madan, bu hesap sayesinde, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarla yardımseverler arasında gönül köprüsü kurmaya başladı.

Aralarında kimsesiz, yardıma muhtaç, öğrenci, yaşlı, kadın, hasta ve engellilerin bulunduğu yüzlerce yardıma muhtacın ihtiyaçlarının karşılanmasına aracılık eden Madan, 4 yılda 850 aileye ulaştı.

Madan, Salihli'nin yanı sıra Türkiye genelinden gelen yardımlarında ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyor.

"İlk olarak öğrencilerimin kırtasiye masraflarını karşıladım"

Yardıma maddi durumu iyi olmayan öğrencilerinden etkilenerek başladığını belirten Melek Madan, "Okul öncesi öğrencilerimin kırtasiye masraflarını karşılayamadığını gördüm. İlk olarak öğrencilerimin kırtasiye masraflarını karşıladım. Sonra öğrencilerimin ailelerini ziyaret ederek durumlarını gördüm. Eşimle birlikte ailelere erzak bırakmaya başladık. Şu an üstlendiğim 7 ailem var. Belirli bir bütçem olduğu için zamanla bu ailelere yetememeğe başladım. Sosyal medya üzerinden 'Salihli meleği' olarak hesap kurmaya karar verdim. 4 yıl oldu, çok sayıda yardımsevere ulaştım. Yardımseverler sayesinde de 850 evimiz oldu. Yardımlarımız arasında gıda ürünlerinin yanı sıra her türlü ev eşyaları var. Hemen hemen her hafta ve her ay bu ailelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Yardım ettiğimiz tüm aileler kendi ailem gibi oldu"

Yardım ettiği ailelerin kendi ailesi gibi olduğunu söyleyen Madan, şöyle devam etti:

"Beni görenler artık 'Salihli'nin meleği gelmiş' diyerek, koşup sarılıyor. Yardım ettiğimiz tüm aileler kendi ailem gibi oldu. Çok mutluyum. İnsan başını yastığa koyduğunda huzurlu uyur ya işte öyle bir duygu var içimde. Eşim işten eve geldiğinde, yemek yemeden önce ihtiyaç sahibi aileler acaba açlar mı, bir şey yediler mi şeklinde düşünerek önce onların erzaklarını dağıtıyoruz. Kalbi güzel insanlara iyilik yapmak yakışır."

"Boş zamanlarımızı insanlara yardım ederek değerlendiriyoruz"

Melek Madan'ın gönüllü dağıtım ekibi arasında yer alan okul müdürü Yakup Ateş ise, "Melek Hanım ile sosyal medya aracılığı ile tanıştık. Kendisini ziyaret ettiğimde insanlara yardımcı olmak adına koşturduğunu görünce ben de bu kervana dahil oldum. Kendisiyle birlikte uzun süreden beridir çalışmalar yapıyoruz. Salihli ilçemizde ihtiyaç sahibi olan 850 aileye yardımseverler aracılığımız ile ulaşmış durumdayız. Bu bize çok büyük mutluluk veriyor. Boş zamanlarımızı insanlara yardım etmek için kullanmak kadar güzel bir duygu yok. Çünkü özellikle şu pandemi sürecinde herkesin maddi durumu ve yaşam standartları aynı değil. Mutlaka birilerinin elinden tutması gerekiyor. Elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi ailelere yardım etme yolunda koşturuyoruz" diye konuştu.