İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Hayrat ilçesinde bir zanlının ikametine operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada, 2 kilo 140 gram uyuşturucu madde, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve tüfeğe ait fişekler ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda, ikametinde bulunamayan zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.