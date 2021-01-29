Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Hayrat ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 kilo 140 gram uyuşturucu madde ile 2 kurusıkı tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Hayrat ilçesinde bir zanlının ikametine operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada, 2 kilo 140 gram uyuşturucu madde, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve tüfeğe ait fişekler ile hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda, ikametinde bulunamayan zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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