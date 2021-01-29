Olay, dün gece saatlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, gece saatlerinde sigara içmek için üçüncü kattaki evinin balkonuna çıkan genç yoğun yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde dengesini kaybederek aşağı düştü.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan gençe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Talihsiz adam, Nizip Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.