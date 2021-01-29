Bugün Datça'da Taşlık Plajı’nda gerçekleştirilen 15’inci Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu öncesinde, pandemi nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve master yüzücüler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Her yıl 500’ü yüzücü 1500 kişinin katıldığı maratona, bu sene pandemi tedbirleri nedeniyle Datçalı 25 yüzücü katıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, “Geçmişte bu etkinliğe katılan yüzücülere buradan el sallıyor, selamlar gönderiyorum. Gelecek yıllarda çok daha kapsamlı etkinliklerde buluşacağımızı umut ediyorum. Bu yıl pandemi sürecinde yaşamlarını kaybeden sağlık çalışanları ve master yüzücülerimizin anısına kulaç atıyoruz” dedi.

Katılımcıların dereceye tabi tutulmadığı maratonda, bazı yüzücülerin el ele denizden çıkmaları alkışlandı.