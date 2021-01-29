Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 14:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı
[Fotoğraf: İha]
Siirt'te etkili olan kar yağışının ardından dışarı çıkan çocuklar, karın keyfini kayarak çıkardı.
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü ile Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyünde etkisini sürdüren kar, en çok çocukları sevindirdi.
Kızaklarını alıp dışarı çıkan çocuklar, rampadan kaymanın keyfini çıkardı.
Kızaklarla yokuş aşağı kayan çocuklar, doyasıya eğlendi.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı
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