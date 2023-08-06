Trabzon’da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Dernekpazarı-Çaykara karayolunda meydana geldi.

Turizm merkezi Uzungöl’e gitmekte olan tur otobüsü ile otomobil henüz bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilde sıkışan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı hastaneye sevk edilirken, tur otobüsünde içerisinde çocuklarında bulunduğu yolcular bir süre yol kenarında bekledi. Daha sonra bir dinlenme salonunda bekletilen yolcular bölgeye gelen başka bir tur otobüsüne binerek Uzungöl’e gitti.

Kaza sonrası ünlü turizm merkezi Uzungöl yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, yola dökülen yağ ve mazot nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.