Açık 33.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 06.08.2023 10:32

Trabzon’da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirle melere göre 3 kişi yaralandı. Turizm merkezi Uzungöl yolunda meydana gelen kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Trabzon’da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Dernekpazarı-Çaykara karayolunda meydana geldi.

Turizm merkezi Uzungöl’e gitmekte olan tur otobüsü ile otomobil henüz bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilde sıkışan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı hastaneye sevk edilirken, tur otobüsünde içerisinde çocuklarında bulunduğu yolcular bir süre yol kenarında bekledi. Daha sonra bir dinlenme salonunda bekletilen yolcular bölgeye gelen başka bir tur otobüsüne binerek Uzungöl’e gitti.

Kaza sonrası ünlü turizm merkezi Uzungöl yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, yola dökülen yağ ve mazot nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

ETİKETLER
Trabzon Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kastamonu'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:06
Yer altı maden iş yerlerine destek 31,9 milyon liraya ulaştı
10:54
Türkiye'nin unutmayacağı en acı tarih: 6 Şubat 2023
10:42
Ege Serbest Bölgesi ihracatı 1,5 milyar dolar oldu
10:25
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı başladı
10:25
Dünyada yakın tarihin büyük depremleri
09:37
İstanbul'da motosikletlere yönelik denetim
New York'ta sosyal medya fenomeninin hediye dağıtımında arbede
New York'ta sosyal medya fenomeninin hediye dağıtımında arbede
FOTO FOKUS
Depremler sonrası DASK'ta ödenen tutar 31 milyar lirayı aştı
Depremler sonrası DASK'ta ödenen tutar 31 milyar lirayı aştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ