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Güncel
AA 06.08.2023 09:28

Edirne'de cami hazirelerinin aslına uygun onarımları sürüyor

Edirne'de, Osmanlı'dan kalma Sarıca Paşa ve Hıdırağa camilerinin hazirelerinde bulunan mezar taşları, Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında onarımdan geçirildi.

Edirne'de cami hazirelerinin aslına uygun onarımları sürüyor

Kentte Valilik öncülüğünde başlatılan Osmanlı dönemi hazirelerinin (külliye, cami, mescit, tekke gibi dini yapıların avlularında yer alan etrafı duvar veya parmaklıkla çevrili mezarlık) ihyasına yönelik düzenlemeler devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalar kapsamında ilk olarak kırık ve toprak altındaki mezar taşlarını tespit ediyor.

Hazirelerde yapılan çevre temizliğinin ardından mezar taşları, aslına uygun biçimde onarılıyor.

Çalışmalar kapsamında Sarıca Paşa ve Hıdırağa camilerinin hazirelerindeki mezar taşları onarımdan geçirildi.

Kentte geçen yıl başlatılan çalışma kapsamında belirlenen 41 alandaki onarım faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

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