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Güncel
AA 06.08.2023 09:51

Düzce'de balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu için hazırlık yapıyor.

Düzce'de balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli balıkçı limanlarından Akçakoca'da balıkçılar, teknelerinin bakımını yapıyor, yırtık ağlarını onarıyor.

"Vira Bismillah" diyerek 1 Eylül sabahı ilk seferine çıkacak balıkçılar, Karadeniz'de bu yıl balığın bol olması ümidiyle yoğun bir çalışma içinde son hazırlıklarını sürdürüyor.

"Balıkçılarımız heyecanla 1 Eylül'ü bekliyor"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yeni av sezonuna hazırlandıklarını söyledi.

Balıkçıların yoğun tempo içinde heyecanla çalıştıklarını anlatan Karakaş, "Teknelerimizin bakımını yapıyoruz, yıpranan ağlarımızı tamir ediyoruz. Bugün itibarıyla Akçakoca açıklarında palamut varlığı tespit edildi. Bu da bizim için çok umut verici bir durum oldu. Artık hayırlısı diyoruz, geriye kalan günleri iple çekiyoruz. Balıkçılarımız heyecanla 1 Eylül'ü bekliyor." diye konuştu.

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Düzce Balıkçılık
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