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Güncel
AA 26.06.2024 17:36

Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu.

Kentin en hareketli noktalarından Uzunsokak ve Kahramanmaraş Caddesi ile bazı ara yollarda biriken sular, zaman zaman trafikte aksamalara yol açtı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla sorun yaşanan yerlerde suyun tahliyesi için çalışması başlattı.

Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen şiddetli yağışa ilişkin vatandaşları uyardı.

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