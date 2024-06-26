Açık 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.06.2024 17:16

Sivas'ta bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Sivas'ta silahlı kavgada bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Sivas'ta bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ş.A. (22), M.K. (20), E.G.Ş. (19) ve Y.Ş'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çayyurt Mahallesi Mevlana Caddesi'nde önceki gün bir grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, tabancayla göğsünden vurulan M.T. (44), kaldırıldığı Sivas Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan şüphelileri yakalamıştı.

ETİKETLER
Sivas
Sıradaki Haber
Tokat'ta ahır ve samanlık alevlere teslim oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:50
Eski BM Genel Sekreteri: Çocukların temel haklarını ihlal edenler cezalandırılmalı
18:46
BM: Silahlı çatışmada çocuklara zarar vermenin hiçbir gerekçesi olamaz
18:42
Volkswagen'de hava yastığı problemi: 271 binden fazla araç geri çağırıldı
18:41
Bakan Güler Türkmenistan'da
18:39
ABD'de yeni konut satışları 6 ayın en düşük seviyesinde
18:37
BM'de engelli vatandaşların hakları ele alındı
Ayvacık'ın Behram köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor
Ayvacık'ın Behram köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor
FOTO FOKUS
Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi: 42 tutuklama
Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi: 42 tutuklama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ