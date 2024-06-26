Açık 29.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.06.2024 16:12

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 2 şüphelinin bulunduğu araç, ilçe girişinde durduruldu.

Ekiplerce araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 3 kilo 366 gram uyuşturucu ile kalaşnikof tüfek ve 49 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ETİKETLER
Uyuşturucu Sinop
Sıradaki Haber
Çanakkale otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaret
16:53
Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanının paylaşımına tepki
17:22
Bakan Fidan: İsrail'e destek veren ülkeler tutumlarını gözden geçirmeli
16:39
Hazine ve Maliye Bakanlığı 'yapay zeka dolandırıcılığına' karşı uyardı
16:38
WikiLeaks kurucusu Assange, Avustralya'ya döndü
16:38
Bakan Bolat: Tunus'a yapılan Türk yatırımını arttıracağız
Muş Ovası bu yıl 478 gezgin arıcıyı ağırlıyor
Muş Ovası bu yıl 478 gezgin arıcıyı ağırlıyor
FOTO FOKUS
Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi: 42 tutuklama
Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi: 42 tutuklama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ