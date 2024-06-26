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Güncel
AA 26.06.2024 16:59

Tokat'ta ahır ve samanlık alevlere teslim oldu

Tokat'ta bir ahır ve samanlıkta çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Tokat'ta ahır ve samanlık alevlere teslim oldu

Yangın, sabah saatlerinde merkeze 29 kilometre uzaklıkta bulunan Söngüt köyünde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple A.D'ye ait 3 dönüm arazideki ahırda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler samanlığa sıçradı. Yangını gören vatandaşlar ahır içerisinde bulunan hayvanları tahliye etti. Bazı hayvanlar tezeke batarken vatandaşlar onları kurtarmak için seferber oldu.

Tokat havalimanı ve Tokat Belediyesi ile çevre beldelerden itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Yangın araziye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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