Trabzon'da plastik atıklarla engelli çocuğa akülü araç alındı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde gönüllü personelin yürüttüğü "Fark et, fark yarat" projesi kapsamında plastik atıkların toplanmasıyla satın alınan akülü aracın teslimi dolayısıyla tören düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Başhekimlik önündeki programda, üniversitelerin sadece eğitim öğretim ve Ar-Ge'den ibaret olmadığını belirterek, "Bizim toplumsal görevlerimiz var. Bunların başında da bu tür etkinlikler çok önemli." dedi.

Sıfır atığın önemine işaret eden Çuvalcı, "Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı böyle de bir program var, bunu da sahiplendi. Cumhurbaşkanlığı katında bu tür faaliyetler destekleniyor, kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çuvalcı, KTÜ'nün sıfır atık projeleri olduğunu anlatarak, "Bir yıllık emek var burada, kapak ve atık toplamaya başladılar. Sahillerden topluyorlar, güzel bir ekip. Hem bir araya geliyorlar hem de örnek oluyorlar. Şu ana kadar 2 bin 795 kilo atık toplamışlar, neredeyse 3 ton. Projede görev alan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başhekim Prof. Dr. Celal Tekinbaş ise doğada uzun süre yok olmayan kirlilikleri temizlemek için oluşturulan grupla Trabzon'un değişik alanlarında topladıkları atıkları, belli bir sayıya ulaştıktan sonra sattıklarını söyledi.

Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için akülü araç alınmasını sağladıklarını ifade eden Tekinbaş, "İnşallah daha yaşanılabilir, daha temiz, daha müreffeh olabilecek bir doğaya ve sağlığa hep beraber kavuşuruz." dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Çuvalcı, bir yıl önce başlatılan proje kapsamında gönüllü personelin yanı sıra Hami Yıldırım İlkokulu, Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Yeşiltepe İlkokulunun da desteğiyle toplanan plastik atıklarla alınan akülü aracı Miraç Aydın'a teslim etti.